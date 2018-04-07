|Читатели gazeta.ua определили самого талантливого украинского футболиста
|07.04.2018 02:16
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Полузащитник киевского "" и сборной Украины Виктор Цыганков признан самым перспективным украинским футболистом. Такие результаты опроса, передает со ссылкой на .
Цыганков победил со значительным отрывом, набрав 42.7% голосов.Вторым по результатам опроса стал его партнер по команде Николай Шапаренко.
20-летний вингер киевского "" Виктор Цыганков феерично начал 2018. Фланговый полузащитник забивает уже в 5 матчах подряд.
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