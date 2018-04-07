Полузащитник киевского "" и сборной Украины Виктор Цыганков признан самым перспективным украинским футболистом. Такие результаты опроса, передает со ссылкой на .

Цыганков победил со значительным отрывом, набрав 42.7% голосов.

20-летний вингер киевского "" Виктор Цыганков феерично начал 2018. Фланговый полузащитник забивает уже в 5 матчах подряд.

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