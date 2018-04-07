Спикер Госдумы Вячеслав Володин не уточнил, каким образом власти РФ планируют поддержать бизнесменов, которые попали в санкционные списки США. Володин считает, что США пытаются ослабить экономику РФ Фото: EPA По его словам, российские бизнесмены, попавшие под ограничительные меры, "должны быть поддержаны".Володин заверил, что власти РФ найдут методы, которые "позволят лидерам российского бизнеса более активно развиваться", но не конкретизировал их.Спикер Госдумы считает, что США пытаются ослабить экономику РФ, так как первоначальные санкции страна якобы преодолела.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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