var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 2194; coreola.articleid = 0; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2207] = 2207;coreola.sections[2194] = 2194; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': ''}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Михаил Саакашвили Каталония Новолуганское

Станислав Ежов

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/news.html", "name": "Новости" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/news/politics.html", "name": "ПОЛИТИКА" } } ] } ГОРДОН



Новости



Новости политики Главное В ГСЧС предупредили о подъеме уровня воды в реках на западе Украины Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 56 танков близко оккупированного Луганска На Кубе в результате взрыва рождественских фейерверков пострадали десятки людей. Видео Глава МИД Германии предлагает ЕС сотрудничать с Украиной по примеру отношений с Британией после Brexit НАБУ расследует коррупцию в "Укроборонпроме" – СМИ В Альпах из-за схода лавин за три дня погибли три человека КНДР готовит к запуску космический спутник-разведчик – СМИ В Северном море фрегат Королевских ВМС Британии сопровождает российский военный корабль Саакашвили собирается обратиться в Европеский суд по правам человека из-за действий СБУ Саакашвили: Путин засудил Навального по фейковым обвинениям, и то же самое Порошенко пытается делать со мной Сергей Таран, ПОЛИТИКА Таран: Украине нужен Гарри Поттер! Только он способен сделать так, чтобы "простой человек" сразу увидел результаты реформ Глава МИД Германии предлагает ЕС сотрудничать с Украиной по примеру отношений с Британией после Brexit Колесников: Кто был главнее: Янукович или Ахметов? Наверное, Коломойский G Дмитрий ГОРДОН Ганапольский: Путина я предал с удовольствием. Никакой проблемы. Могу предать его еще 20 раз G Алеся БАЦМАН Парасюк: В 2014-м условия начал выполнять только Коломойский. Остальные олигархи пошли к Порошенко с чемоданами налички защищать свои схемы G Наталия ДВАЛИ Публикации, ВОЙНА В УКРАИНЕ, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ПОЛИТИКА Колесников: Кто был главнее: Янукович или Ахметов? Наверное, Коломойский G ДЕНЬГИ, ПОЛИТИКА НАБУ расследует коррупцию в "Укроборонпроме" – СМИ МИР, ПОЛИТИКА Бабченко о Навальном: Можно махать шариками и уточками, но результат будет все равно один МИР, ПОЛИТИКА Яшин: К родителям пришла полиция, ищут меня Вчера 23.53 |комментариев: coreola.addurl('articles[223777]', '223777'); //coreola.addurl('totalcomments[223777]', '223777'); По словам российского оппозиционного политика Ильи Яшина, к родителям которого приходила полиция, он "ни от кого не прячется". → МИР, ПОЛИТИКА Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом, если она будет зарегистрирована кандидатом в президенты Вчера 22.59 |комментариев: coreola.addurl('articles[223770]', '223770'); //coreola.addurl('totalcomments[223770]', '223770'); Российская журналистка Ксения Собчак выступила против бойкота президентских выборов 2018 года, к которому призвал оппозиционер Алексей Навальный. По ее мнению, в агитации за бойкот "нет мобилизующего фактора". → Спецпроекты все спецпроекты → ДНЕВНИК НИНЫ ГЕРАСИМОВОЙ О ВОЙНЕ. ЧАСТЬ II Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне оцифровал часть своей коллекции, посвященной трагедии в урочище Бабий Яр. Эти материалы сотрудники музея собирали более 40 лет, и сейчас экспонатов – более трех тысяч. Жемчужина коллекции – дневник Нины Герасимовой, которая в 1941 году была студенткой Киевского политехнического института. "ГОРДОН" эксклюзивно представляет читателям его вторую часть без сокращений. В "Газпроме" удивлены, что Порошенко считает Украину победителем в Стокгольмском арбитраже Вчера 22.52 |комментариев: coreola.addurl('articles[223769]', '223769'); //coreola.addurl('totalcomments[223769]', '223769'); Президента Украины Петра Порошенко могли дезинформировать об итогах рассмотрения спора о поставках российского газа в Стокгольмском арбитраже. Такое мнение высказал зампред правления "Газпрома" Александр Медведев. → ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА, МИР Обмен удерживаемых лиц на Донбассе наметили на 27 декабря, ЦИК РФ отказал Навальному в регистрации. Главное за день G Вчера 22.30 |комментариев: coreola.addurl('articles[223763]', '223763'); //coreola.addurl('totalcomments[223763]', '223763'); "ГОРДОН" представляет обзор основных новостей понедельника, 25 декабря. → На выборах 24 декабря были политически мотивированные решения избирательных комиссий – "Опора" Вчера 22.28 |комментариев: coreola.addurl('articles[223761]', '223761'); //coreola.addurl('totalcomments[223761]', '223761'); Наблюдатели организации "Опора" не обнаружили на выборах в объединенных территориальных общинах 24 декабря масштабных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования и исказить результаты волеизъявления граждан. → Парасюк: Я Коломойского спрашивал: "Понимаете, что нас прослушивают?" Он сказал: "Меня в 2014-м прослушивали, сейчас – нет" G Вчера 22.12 |комментариев: coreola.addurl('articles[223766]', '223766'); //coreola.addurl('totalcomments[223766]', '223766'); Нардеп Владимир Парасюк признался "ГОРДОН", что периодически общается по телефону с бизнесменом Игорем Коломойским, но в 90% случаев это разговоры на общие темы и без конкретики. → "Я позвонил Януковичу и сказал, что все кончено". Байден в мемуарах рассказал о побеге украинского президента Вчера 21.33 |комментариев: coreola.addurl('articles[223759]', '223759'); //coreola.addurl('totalcomments[223759]', '223759'); После расстрела активистов Евромайдана в Киеве вице-президент США Джо Байден сказал президенту Украины Виктору Януковичу, что история жестоко накажет его. → Бульвар Гордона. Приложение все публикации→ Шепелев: Я счастлив. И давно не живу прошлым Ники Хилтон родила второго ребенка "Шепелев решил остановить лечение Жанны". Владимир Фриске заявил, что его зять не пожелал лечить больную раком жену Парасюк: Моя мечта – возглавить МВД. У меня уже прописана дорожная карта. Я бы не создавал видимости реформ, как Аваков G Вчера 20.15 |комментариев: coreola.addurl('articles[223753]', '223753'); //coreola.addurl('totalcomments[223753]', '223753'); Нардеп Владимир Парасюк признался "ГОРДОН", что после сложения депутатских полномочий хотел бы возглавить МВД Украины, уволить 90% сотрудников и реформировать ведомство. → СПОРТ, ПОЛИТИКА "Не чувствовать себя существом второго сорта". Сестры Музычук не поедут в Саудовскую Аравию на чемпионат мира по шахматам Вчера 20.09 |комментариев: coreola.addurl('articles[223749]', '223749'); //coreola.addurl('totalcomments[223749]', '223749'); Украинская шахматистка Анна Музычук заявила, что готова защитить свои принципы и не ехать на чемпионат мира в Саудовскую Аравию. Ее поддержала сестра Мария Музычук. → МИР, ПОЛИТИКА Навальный готовит общероссийскую акцию протеста после своего недопуска на выборы Вчера 19.36 |комментариев: coreola.addurl('articles[223748]', '223748'); //coreola.addurl('totalcomments[223748]', '223748'); После отказа ЦИК РФ регистрировать оппозиционного политика Алексея Навального в качестве кандидата в президенты он анонсировал уличную акцию протеста. → МИР, ПОЛИТИКА Последствия для россиян, которых США упомянут в "Кремлевском докладе", будут очень серьезными – знаток Atlantic Council Вчера 19.16 |комментариев: coreola.addurl('articles[223744]', '223744'); //coreola.addurl('totalcomments[223744]', '223744'); К россиянам, которые попадут в "Кремлевский доклад" США в январе 2018 года, автоматически не будут применены санкции, но это может отразиться на их счетах в банках, отметил экс-координатор санкционной политики Госдепартамента США, знаток Atlantic Council Дэниел Фрид. → МИР, ПОЛИТИКА Венедиктов назвал недопуск Навального на президентские выборы "неправильным, токсичным решением" Вчера 18.26 |комментариев: coreola.addurl('articles[223741]', '223741'); //coreola.addurl('totalcomments[223741]', '223741'); "Политическую подоплеку" в отказе Центризбиркома РФ зарегистрировать оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата в президенты видно "невооруженным взглядом", считает главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. → ← Назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Вперед → Самые популярные материалы $.get('/pub/data/top.html',function(data){ if (coreola.sectionid!=1000) { var lis = $(data); lis.each(function(index, element) { if (index<5) $('#top_materials2').append(element); }); } else $('#top_materials2').html(data); }); Новости

Эксклюзив G

Популярное 11:14 Саакашвили собирается обратиться в Европеский суд по правам человека из-за действий СБУ

11:07 Саакашвили: Путин засудил Навального по фейковым обвинениям, и то же самое Порошенко пытается делать со мной

11:06 В Одессе музей Холокоста и бывшую синагогу изрисовали антисемитскими надписями

11:05 Таран: Украине нужен Гарри Поттер! Только он способен сделать так, чтобы "простой человек" сразу увидел результаты реформ

11:02 Адвокат Саакашвили заявил, что они не намерены Шепелев: Я счастлив. И давно не живу прошлым Ники Хилтон родила второго ребенка "Шепелев решил остановить лечение Жанны". Владимир Фриске заявил, что его зять не пожелал лечить больную раком жену Маркл посетила рождественскую службу вместе с королевской семьей Dmitriy Gordon ГОРДОН

function updateuserbar_bottom(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ // } else { u_str += 'Клуб читателей "ГОРДОН": Присоединиться'; } $('#footer_user').html(u_str); } updateuserbar_bottom(); coreola.addfunc('updateuserbar_bottom', function(){ updateuserbar_bottom(); }); Мобильная версия

Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона Правила пользования сайтом и использования материалов Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН" © 2017, компания Androlen Baltic OÜ. Все права защищены. Разработано в PALAEMO Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства. Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение" и "Влияние", публикуются на правах рекламы. (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PFHTMJ'); document.write(" = 2) $('#code_holder').show(); } alax_preload('#login_form_submit',0); })*/ var out1=$('#email').val(); var out2=$('#password').val(); var out3=$('#f_code').val(); $.ajax({ type: "POST", url: '/passport/login.html?callback=?', dataType: 'json', data: "email="+out1+"&passwd="+out2+"&mode=ajax&captcha="+out3+"", success: function(data){ if (typeof(data) !='' && data.success == true) { $('#login_form_submit span').text('Вошли'); document.location.href = document.location.href+(coreola.anchorhref()?'#'+coreola.anchorhref():''); document.location.reload(); } else if (data.error != null) { show_error('#login_email_error',data.error); var isrc = $('#code_img').attr('src'); $('#code_img').attr('src',isrc+'?'+(new Date()).getTime()) if(data.login_attempt >= 2) $('#code_holder').show(); } alax_preload('#login_form_submit',0); } }); return false; }); $('#email_subscription_btn').click(function(){ var reg_emailre = /^[\w]{1}[\w\.\-_]*@[\w]{1}[\w\-_\.]*\.[\w]{2,9}$/i; if (!$('#subs_email').val().match(reg_emailre)) { show_error('#email_subscription_error','Введите пожалуйста свой E-mail'); $('#subs_email').focus(); return false; } hide_error('#email_subscription_error'); alax_preload('#email_subscription',1); $.getJSON('/auth/email/subscribe.html?callback=?',$('#email_subscription').serialize(),function(data){ if (data.error !='' && data.error != undefined) { $('#email_subscription_error').show().html(data.error); } else { $('#subscribe').html(data.msg); } alax_preload('#email_subscription',0); }) return false; }); function show_error(selector, text) { $(selector).show().text(text); } function hide_error(selector) { $(selector).hide(); } function alax_preload(selector, mode) { if (mode == 1) { $(selector).before("Подождите несколько секунд "); } else { $(".ajax_preload").remove(); } } $('#reminder_show').click(function(){ $('#email_login').hide(); $('#email_reminder').show(); return false; }) $('#decline_email_reminder').click(function(){ $('#email_login').show(); $('#email_reminder').hide(); return false; }) // email reminder $('#login_form_reminder').click(function(){ var reg_emailre = /^[\w]{1}[\w\.\-_]*@[\w]{1}[\w\-_\.]*\.[\w]{2,9}$/i; if (!$('#login_reminder').val().match(reg_emailre)) { show_error('#login_email_reminder_error','Введите пожалуйста свой E-mail'); $('#login_reminder').focus(); return false; } hide_error('#login_email_reminder_error'); alax_preload(this,1); $.getJSON('/auth/email/reset.html?callback=?',{'f[email]':$('#login_reminder').val()},function(data) { if (data.msg != null && data.msg != 'undefined' ) { show_error('#login_email_error',data.msg); $('#decline_email_reminder').click(); $('#email').val($('#login_reminder').val()); $('#password').focus() } else if (data.error != null) show_error('#login_email_reminder_error',data.error); alax_preload('#login_form_reminder',0); }) return false; }) (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter22854166 = new Ya.Metrika({id:22854166, webvisor:true, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true}); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "https:") +"//d31j93rd8oukbv.cloudfront.net/metrika/watch_ua.js"; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); }})(document, window, "yandex_metrika_callbacks"); $(function(){ $('span.iart').each(function(){ coreola.addurl('articles['+$(this).attr('artnum')+']', $(this).attr('artnum')); }); coreola.start(); }); var OneSignal = OneSignal || []; OneSignal.push(["init", { appId: "a2712c53-759f-4040-b576-aca0619e71b5", subdomainName: 'gordon', autoRegister: false, // persistNotification: false, notifyButton: { enable: true // Required to use the notify button }, promptOptions: { showCredit: false, // Hide Powered by OneSignal actionMessage: 'Получайте оповещения о самых важных новостях от "ГОРДОН"!', exampleNotificationCaption: 'Вы сможете отписаться в любое время', autoAcceptTitle: '↑ Нажмите "Разрешить"', acceptButtonText: 'Разрешить', cancelButtonText: 'Запретить' } }]); OneSignal.push(["isPushNotificationsEnabled", function(enabled) { var isPushSupported = OneSignal.isPushNotificationsSupported(); if (!isPushSupported) return false console.log(enabled, OneSignal.isPushNotificationsSupported) if (!enabled&&check_push()||1) { OneSignal.showHttpPrompt(); } }]); OneSignal.push(function() { /* These examples are all valid */ OneSignal.getUserId(function(userId) { console.log("OneSignal User ID:", userId); // (Output) OneSignal User ID: 270a35cd-4dda-4b3f-b04e-41d7463a2316 }); OneSignal.isPushNotificationsEnabled(function(isEnabled) { if (isEnabled) { $("#no_push").html("Отписаться от оповещений"); $("#no_push a").on("click", function() { $("#onesignal-bell-launcher .onesignal-bell-launcher-button").click(); setTimeout(function(){ $("#onesignal-bell-launcher #unsubscribe-button").click(); },500) $("#no_push").html("Вы отписались от получения сообщений"); return false; }); } else { $("#no_push").html('Получайте оповещения о самых важных новостях от "ГОРДОН"!') $("#no_push a").on("click", function() { $("#onesignal-bell-launcher .onesignal-bell-launcher-button").click(); setTimeout(function(){ $("#onesignal-bell-launcher #subscribe-button").click(); },500); $("#no_push").html("Вы подписались на получение сообщений"); return false; }); } }); }); function check_push () { if ($.cookie("pushnew")==undefined) return true else return false } $("body").on("click", "#onesignal-popover-cancel-button", function(event){ event.preventDefault(); $.cookie('pushnew', true, { expires: 30, path: '/'}); return false; }); #onesignal-bell-container { display:none;} #onesignal-popover-container #onesignal-popover-dialog .popover-body-icon { display:none;} #onesignal-popover-container #onesignal-popover-dialog {background:#f0f0f0 !important; margin:15px 0 0 50px; position:relative; width:330px !important;} #onesignal-popover-container #onesignal-popover-dialog:after { bottom: 100%; left: 30px; border: solid transparent; content: " "; height: 0; width: 0; position: absolute; pointer-events: none; border-color: rgba(240, 240, 240, 0); border-bottom-color: #f0f0f0; border-width: 10px; } #onesignal-popover-container #onesignal-popover-dialog .popover-body-message:before{ background: url(''); width:32px; height:32px; position:absolute; left:-30px; top:0; content:"";} #onesignal-popover-container #onesignal-popover-dialog .popover-body-message { color:#000 !important; font-size:14px; width:auto; position:relative; margin-left:30px;} #onesignal-popover-container #onesignal-popover-dialog .popover-footer {margin-top:15px;} #onesignal-popover-container #onesignal-popover-dialog .popover-button { font-size:12px} #onesignal-popover-container #onesignal-popover-dialog .popover-button.secondary { color:#666 !important;} Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что сегодня |комментариев политика украины Теги: политика