В 2017 году 98 российских атлетов обратились с запросами о
терапевтических исключениях, рассказал генеральный директор
Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. Российские
спортсмены получают необходимые разрешения в Антидопинговом
агентстве Великобритании Фото: UK Anti-Doping / Twitter По его
словам, в 2017 году 98 российских атлетов обратились с запросами о
терапевтических исключениях. Лишь локументы и анализы 33 из них
передали на рассмотрение, остальные либо не соответствовали по
форме, либо там не требовались исключения. В десяти случаях
последовал отказ по неназванным причинам. И еще одно заключение
остается на рассмотрении."Газета.ru" поясняет, что терапевтическое
исключение со стороны ВАДА выдается только в том случае, если
здоровье спортсмена существенно ухудшится без применения
запрещенных средств, а дозировки медикаментов не оказывают
существенного влияния на спортивные результаты.Списки атлетов,
получивших послабления, официально не публикуются для сохранения
врачебной тайны.Сейчас российские спортсмены получают необходимые
разрешения в Антидопинговом агентстве Великобритании, так как
РУСАДА признали не соответствующим всемирному антидопинговому
кодексу.За нарушение антидопинговых правил ряд российских атлетов и
спортивных чиновников отстраняли от летней Олипимпиды в 2016 году и
зимних Игр в 2018-м.
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