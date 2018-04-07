В 2017 году 98 российских атлетов обратились с запросами о терапевтических исключениях, рассказал генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. Российские спортсмены получают необходимые разрешения в Антидопинговом агентстве Великобритании Фото: UK Anti-Doping ‏/ Twitter По его словам, в 2017 году 98 российских атлетов обратились с запросами о терапевтических исключениях. Лишь локументы и анализы 33 из них передали на рассмотрение, остальные либо не соответствовали по форме, либо там не требовались исключения. В десяти случаях последовал отказ по неназванным причинам. И еще одно заключение остается на рассмотрении."Газета.ru" поясняет, что терапевтическое исключение со стороны ВАДА выдается только в том случае, если здоровье спортсмена существенно ухудшится без применения запрещенных средств, а дозировки медикаментов не оказывают существенного влияния на спортивные результаты.Списки атлетов, получивших послабления, официально не публикуются для сохранения врачебной тайны.Сейчас российские спортсмены получают необходимые разрешения в Антидопинговом агентстве Великобритании, так как РУСАДА признали не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.За нарушение антидопинговых правил ряд российских атлетов и спортивных чиновников отстраняли от летней Олипимпиды в 2016 году и зимних Игр в 2018-м. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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