не смог разморозить активы на сумму $820 млн за границей.

Окружной арбитражный суд Амстердама 5 апреля отказал снять с активов, в том числе из квартиры в Лондоне, запрет на отчуждение и переоформления. Запрет был наложен судами Нидерландов и Кипра, передает со ссылкой на .

В СКМ уже заявили, что будут дальше оспаривать решение суда. Несмотря на то, что оно не влияет на операционную деятельность холдинга.

В июне 2017 года суд Лондона обязал СКМ Рината Ахметова доплатить $760 млн кипрской компании Raga Establishment Ltd за . Ранее Окружной суд Никосии заморозил $820 млн украинского олигарха по иску кипрской компании Raga Establishment, владельцем которой является прежний украинский банкир Денис Горбуненко.

В начале 2017 года Raga Establishment Ltd выкупила у фонда EPIC , а затем перепродала его в 2013 году Ахметову за $860 млн. Однако получила из этой суммы лишь $100 млн. Лондонский арбитраж поддержал требования Raga, отклонив при этом встречные претензии компании Ахметова о расторжении договора о покупке Укртелекома.

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