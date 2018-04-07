Российский предприниматель, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный хозяин компании “Базовый элемент”, миллиардер Олег Дерипаска потерял за один день 957 млн ​​долларов из-за новых американских санкций. Такие данные приводит журнал Forbes, передает .

Минфин США 6 апреля ввел санкции против семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний. В списке санкций попал в том числе миллиардер Олег Дерипаска, а также связанные и подконтрольные ему компании: агрохолдинг “Кубань”, “Евросибэнерго”, “Русал”, холдинг “Русские машины” и группа “ГАЗ”, инвестиционная компания B-Finance, холдинги “Базовый элемент” и En+. На фоне санкций акции “Русала” и En+ подешевели на Московской бирже почти на 20%.

Кроме того, в список попал Сулейман Керимов, он потерял 244 млн долларов, и Виктор Вексельберг, его потери составили 41 млн долларов.

Напомним, Минфин США в пятницу дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционный список 38 российских физических и юридических лиц, в том числе “Рособоронэкспорт”, “Российская финансовая корпорация” и “Русала”. Вашингтон, мотивируя введение рестрикций (ограничений), обвинил Москву в незаконной аннексии Крыма, в разжигании насилия на востоке Украины, поддержки Башара Асада в Сирии, поставки ему материалов и оружия, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.

В свою очередь Россия не оставит новые санкции США без “жесткого ответа”, заявил российский МИД в связи с решением Вашингтона расширить ограничительные меры в отношении ряда должностных лиц, организаций и бизнесменов.

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