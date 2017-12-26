Курс Bitcoin 26 декабря на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с понедельником вырос.

Курс покупки Bitcoin к доллару 26 декабря, во вторник, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует еizvestia.com.

Американская биржа Poloniex 14 811.00 BTС/USD (+6.78%)

Американская биржа Bitfinex 14 801.00 BTС/USD (+6.93%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с понедельником (13 870.00 BTС/USD) вырос на 6.78%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 98 092 319 долларов на 6944 биткоина.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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