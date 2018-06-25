Зарезанный на погроме цыган – это не столько проблема цыган, сколько наша проблема. Цыгане сделают выводы. Станут осторожнее. Зарежут пару погромщиков в ответ. Я на сто процентов уверен, что они это без ответа не оставят.

А как мы будем реагировать на погромщиков? Как относимся к тому, что между нас живут люди, для которых не проблема убивать за «неправильную» национальность или способ жизни? Сколько у нас таких «санитаров леса»? На что еще они готовы, если их вожди решат дать команду «фас»?

Один очень властный человек, понимая, что на выборах светит немногое, решил подстраховаться созданием частной армии. Сейчас он выпускает из бутылки такого джинна, которого обратно уже не запихнешь. Чтобы держать это движение в узде, надо постоянно повышать градус безумия и искать врагов. И тут у меня вопрос, дорогие сограждане.

Понимаете ли вы, что будет, когда закончатся ромы?

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира