Американский промышленный индекс Dow Jones на 15.00 (21:00 по киевскому времени) пятницы упал на 744 пункта или на 3,09%, до 23,748 тыс. пунктов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, передает .

Индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний рынка США, снизился на 74 пункта или на 2,77%, до 2,589 тыс. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 2,71% или на 190 пунктов, до 6,885 тыс.

Как отметила телекомпания CNN, причиной обвала стали опасения участников рынка по поводу обострения торговых противоречий между США и Китаем. “Опасения по поводу допущенной ошибки в торговой политике усиливаются”, — привела телекомпания мнению руководителя департамента рыночной стратегии в инвестиционной компании B.Riley FBR Арта Хогана. По мнению эксперта компании Capital Econoimics Джулиана Эванса, “от угроз введения повышенных тарифов, даже если их и используют как козырь на переговорах, впоследствии будет трудно отказаться”.

“Беда в том, что это произошло в пятницу, поскольку в таком случае участники рынка будут чувствовать опасения по поводу того, что происходит до начала следующей недели, — цитирует агентство Bloomberg руководителя департамента рыночной стратегии инвестиционной компании Newbridge Securities Дональда Селкина. — Нет ничего хуже, чем неблагоприятные новости с рынка вечером в пятницу”.

В минувший вторник власть США обнародовала список из 1,3 тыс. Наименований продукции из КНР, в отношении которого планируется ввести дополнительные пошлины в 25%. В ответ Госсовет КНР объявил о введении таких же пошлин на американские автомобили, продукцию нефтехимии и сельского хозяйства — в целом на 106 наименований товаров.

Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом из списка были исключены ряд стран — Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны ЕС, окончательное решение по которым должно быть принято до 1 мая.

В свою очередь таможенная комиссия по тарифам китайской Государственного совета приняла решение ввести повышенные пошлины на 128 наименований товаров, импортируемых в Китай из Соединенных Штатов.

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