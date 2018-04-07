|В селе похитили 2-летнюю девочку
|07.04.2018 03:09
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В Вольнянском р-не Запорожской обл. в ночь на 6 апреля из дома исчезла 2-летняя девочка.
Полицейские в 22:32 получили обращение 33-летней жительницы села Максимовка. Она заявила, что оставила девочку с отцом, когда выходила из дома к родственникам. Женщина вернулась домой и не нашла ребенка,передает со ссылкой на .
Девочку искали всю ночь. Около 8 утра ее обнаружили в доме местного жителя. У ребенка было переохлаждение.
"Ребенка с переохлаждением доставили в районную больницу. В отношении малолетней правонарушений совершено не было", - заверили полицейские.
Полиция уточняет обстоятельства происшествия и рассматривает возможность открытия уголовного производства по статье "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".
В похитили 8-летнюю Веру Шумейко. Это произошло на глазах у ее отца Тимофея Шумейко. "Очередное набег на меня увенчался успехом. Я получил многочисленные травмы и сотрясение мозга. Моим сыновьям удалось вырваться и убежать. Они со мной. Дочь Веру увезли в неизвестном направлении", - написал Тимофей Шумейко в Facebook.