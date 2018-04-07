В марте 2018 года количество продаж б/у автомобилей на первичном рынке в Украины выросло на 26%. Для сравнения был выбран подобный месяц 2017 года.

В прошлом году на рынке первичных регистраций в Украине доминировали новые автомобили — их было до 65%. В 2018 году перевес получили импортированные автомобили, уже имеющие пробег, информирует svodka.net.

Их доля между реализованных в марте авто составила 52%.

Всего количество б/у автоимпорта в регистрациях выросла за год на 87% — 7,4 тысячи машин.

В «Укравтопроме» предполагают, что увеличение доли автомобилей с пробегом в продажах связано с тем, что в этом году заканчивается действие сниженного акциза на импорт бывших в эксплуатации легковых автомобилей. Кроме того, в 2018 году снизилась средняя цена предложения таких автомобилей.

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Наибольшей популярностью между «автомобильного секонд-хэнда» пользуется Volkswagen — только зарегистрировали 1252 автомобиля этой марки. На втором месте Renault (1126 штук) и Skoda (696 штук).

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