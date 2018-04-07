Бизнесмен Олег Дерипаска, который в пятницу был включен в список санкций США, считает этот шаг необоснованным и смешным, но обсудит этот вопрос с адвокатами после празднования православной Пасхи. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.

“События сегодняшнего утра очень плачевны, но не неожиданны. Разумеется, основания для моего включения в санкционный список США необоснованны, смешны и абсурдны. Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье и затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами в начале следующей недели и дать некоторые комментарии”, — передал представитель слова бизнесмена.

Напомним, российский предприниматель, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный хозяин компании “Базовый элемент”, миллиардер Олег Дерипаска потерял за один день 957 млн ​​долларов за новые американские санкции. Такие данные приводит журнал Forbes.

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