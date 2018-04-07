Государство понесло убытков на 7 млн грн из-за действий двух
тюремных администраций на юге и западе Украины, рассказали в
Генеральной прокуратуре. ГПУ открыла уголовные производства по
злоупотреблениям в тюрьмах Фото: ombudsman.gov.ua Указывается, что
в Одесской области служебные лица одного из учреждений исполнения
наказаний заключили с обществом с ограниченной ответственностью
договор об отоплении за деньги из госбюджета. Вступив в сговор с
руководителем предприятия, тюремщики вносили в акты завышенные
объемы поставленной тепловой энергии. Госучреждению нанесли убыток
на сумму свыше 5 млн грн.Аналогичные злоупотребления выявили в
одной из тюрем Львовской области. Здесь убытки составили более 2
млн грн.ГПУ открыла производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366
Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение
им путем злоупотребления служебным положением; служебный подлог).
Тюремщикам грозит до 12 лет заключения.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира