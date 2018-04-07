Государство понесло убытков на 7 млн грн из-за действий двух тюремных администраций на юге и западе Украины, рассказали в Генеральной прокуратуре. ГПУ открыла уголовные производства по злоупотреблениям в тюрьмах Фото: ombudsman.gov.ua Указывается, что в Одесской области служебные лица одного из учреждений исполнения наказаний заключили с обществом с ограниченной ответственностью договор об отоплении за деньги из госбюджета. Вступив в сговор с руководителем предприятия, тюремщики вносили в акты завышенные объемы поставленной тепловой энергии. Госучреждению нанесли убыток на сумму свыше 5 млн грн.Аналогичные злоупотребления выявили в одной из тюрем Львовской области. Здесь убытки составили более 2 млн грн.ГПУ открыла производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; служебный подлог). Тюремщикам грозит до 12 лет заключения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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