По задержанного капитана российского корабля внесли залог По теме: Адвокаты внесли залог за задержанного капитана судна "Норд" Владимира Горбенко,передает со ссылкой на . Юрист сообщил, что залог внесен. Однако из-за окончания рабочего дня защита не получил подтверждения поступления денег на счет. Сейчас Горбенко держат в изоляторе временного содержания. Адвокат предполагает, что задержанного должны отпустить после выходных. 25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму. Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.











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