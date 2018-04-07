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По задержанного капитана российского корабля внесли залог
07.04.2018 03:32
По задержанного капитана российского корабля внесли залог По теме:

Адвокаты внесли залог за задержанного капитана судна "Норд" Владимира Горбенко,передает со ссылкой на .

Юрист сообщил, что залог внесен. Однако из-за окончания рабочего дня защита не получил подтверждения поступления денег на счет.

Сейчас Горбенко держат в изоляторе временного содержания. Адвокат предполагает, что задержанного должны отпустить после выходных.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму. Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.







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