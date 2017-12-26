Делегация РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет добиваться полного освобождения удерживаемых лиц. Об этом заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, передает со ссылкой на РИА Новости.

"Планируемый обмен удерживаемыми сторонами конфликта на Донбассе людьми - это первый этап. Российская делегация в контактной группе будет добиваться... выполнения обязательств по полному освобождению удерживаемых... Контактная группа работает, и будет работать по обмену всех удерживаемых лиц", - сообщил Б.Грызлов.

По его словам, в 2018 году российская делегация в контактной группе по Донбассу намерена продолжать системную реализацию минских соглашений.

"Для этого необходимо приступить к решению политических вопросов. Включая ключевой - введение особого статуса Донбасса по формуле Штайнмайера и амнистию. В экономической сфере мы будем настаивать на полном снятии экономической и транспортной блокады Донбасса. В сфере безопасности - на реальном и стабильном разведении сил от линии соприкосновения, соблюдении режима прекращения огня с жёсткой дисциплинарной ответственностью для его нарушителей", - сообщил он.

Напомним, украинская сторона подтвердила готовность к обмену удерживаемыми лицами 27 декабря за формулой "306 на 74".

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