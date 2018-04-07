|Полиция Нью-Йорка отпустила под залог чемпиона мира по смешанным единоборствам Макгрегора, который атаковал автобус
|07.04.2018 03:41
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Conor McGregor’s bail has been set for 50k, sources confirm. Cian Cowley’s bail has been set for 25k.— Ariel Helwani (@arielhelwani) 6 квітня 2018 р.
Им разрешили покинуть США и вернуться в Ирландию до заседания суда 14 апреля.
McGregor and Cowley left the courthouse and jumped in cars. They are gone. Next hearing is 6/14/08.— Ariel Helwani (@arielhelwani) 6 квітня 2018 р.
5 апреля ирландский воин вместе с друзьями на парковке Barclays Center забросал подручными предметами автобус, в котором находился российский воин Хабиб Нурмагомедов. С ним у спарринг-партнера Макгрегора Артема Лобова до этого произошел конфликт. В результате инцидента американский воин Майкл Кьеза получил порезы лица от разбитого стекла автомобиля. Макгрегор несколько часов скрывался от правоохранителей, но позже сам явился в полицейский участок.
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