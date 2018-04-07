Чемпион мира по смешанным единоборствам Конор Макгрегор 5 апреля на парковке в Бруклине забросал подручными предметами автобус, в котором находился российский воин Хабиб Нурмагомедов. С ним у спарринг-партнера ирландца Артема Лобова до этого произошел конфликт. В результате инцидента американский воин Майкл Кьеза получил порезы лица. Макгрегор вышел на свободу под залог в $50 тыс. Фото: EPA Макгрегора вышел на свободу под залог в $50 тыс., а его друг Киан Коули – в $25 тыс. Conor McGregor’s bail has been set for 50k, sources confirm. Cian Cowley’s bail has been set for 25k. — Ariel Helwani (@arielhelwani) 6 квітня 2018 р. Им разрешили покинуть США и вернуться в Ирландию до заседания суда 14 апреля. McGregor and Cowley left the courthouse and jumped in cars. They are gone. Next hearing is 6/14/08. — Ariel Helwani (@arielhelwani) 6 квітня 2018 р. 5 апреля ирландский воин вместе с друзьями на парковке Barclays Center забросал подручными предметами автобус, в котором находился российский воин Хабиб Нурмагомедов. С ним у спарринг-партнера Макгрегора Артема Лобова до этого произошел конфликт. В результате инцидента американский воин Майкл Кьеза получил порезы лица от разбитого стекла автомобиля. Макгрегор несколько часов скрывался от правоохранителей, но позже сам явился в полицейский участок. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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