во время встречи с делегацией французских парламентариев в п'пятницу, 6 апреля, призвал визитеров вместе противиться строительству "Северного потока-2". Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает со ссылкой на .

"Президент призвал парламентариев занимать активную позицию с целью предотвращения любым контактам с оккупационной властью в Крыму. Он также подчеркнул важность совместной решительного противодействия строительству проекта "Северный поток - 2"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны высоко оценили активизацию диалога между Украиной и Францией на межпарламентском уровне, в частности, контакты по линии двусторонних парламентских "групп дружбы".

Также Порошенко положительно отметил посещение Донбасса делегацией национального собрания Парламента Франции и поблагодарил за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В завершение, стороны приветствовали договоренность о начале с 1 сентября этого года Академического года французского языка в Украине.

Напомним, как сообщил гендиректор Директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори, Европейская комиссия не поддерживает российский проект строительства "Северного потока-2", который предусматривает прокладку газопровода через Балтийское море.

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