В Лубнах на Полтавщине разоблачили домашнего тирана, который 6 лет издевался над женой. Приковывал цепями к батарее, резал ножом, прикладывал раскаленную сковородку и топор,передает со ссылкой на .

45-летняя женщина обратилась к врачам после очередного издевательства, говорят в Полтавской областной полиции.

"При осмотре врач обратила внимание на многочисленные давние повреждения на теле изможденной женщины: затянувшиеся порезы и следы от ожогов", - рассказал "Фактам" Юрий Сулаев, спикер Полтавской областной полиции.

Правоохранители установили, что сожитель нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Постоянно носил с собой топор. Соседи не раз слышали крики и ссоры из дома. Пытались войти, но супруги отвечали, что у них все хорошо. Участкового к себе не пускали.

"Я получала много заявлений от жителей, в которых они выражали опасения не только за потерпевшую, но и за собственную жизнь. Ходила с этими заявлениями и в милицию-полицию, местные органы власти, однако никто нигде на них не реагировал. Мужчина был опасным не только для своих близких, но и для окружающих. Встречные боялись его, поскольку он всегда ходил с тесаком", - сообщила председатель уличного комитета Ирина.

У мужчины видели признаки психического расстройства: на голове он носил рваную шапку с металлическими проводами, которые называл антенной, с помощью которой, мол, общается с инопланетянами. Врачи-психиатры признали его больным и оставили на стационарном лечении.

Пострадавшую лечат в неврологическом отделении Лубенской центральной районной больницы. У женщины, как оказалось, нет паспорта. Медики и местные люди помогают ей продуктами и одеждой.

В декабре 2014-го года в Лубнах соседи освободили из закрытой дома сестер-близняшек Лину и Инну. Отец Александр Городищенко 20 лет держал их под замком.

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