Президент США Дональд Трамп поручил прекратить использование практики “поймал и отпустил” по нелегалов, находящихся на территории страны, передает со ссылкой на Reuters.

Как сообщает агентство, Трамп подписал новое постановление, в котором призвал сотрудников правоохранительных органов избегать практики “поимки и освобождения” нелегальных иммигрантов, которые часто выходят из-под ареста на свободу раньше срока.

Кроме того, глава американского государства в отдельной части документа поручил главе Минобороны Джеймсу Мэттису подготовить список военных объектов, которые могут быть использованы для задержания нелегальных иммигрантов.

Напомним, Государственный департамент Соединенных Штатов хочет получать информацию об именах пользователей в соцсетях от всех просителей американской визы.

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