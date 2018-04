70-летнему актеру Арнольду Шварценеггеру 30 марта в больнице Лос-Анджелеса заменили клапан катетера. Шварценеггер очнулся после операции со словами "I'm баск" Фото: EPA Update: @Schwarzenegger is headed home! https://t.co/QWeG8C82M7 — Daniel Ketchell (@ketch) 6 квітня 2018 р. 70-летнего актера 30 марта прооперировали в Лос-Анджелесе, где ему заменили клапан катетера. Кетчелл писал, что Шварценеггера очнулся со словами "I'm баск" ("Я вернулся"; отсылка к цитате из "Терминатора-2"). Update: @Schwarzenegger is awake and his first words were actually “I’m back”, so he is in good spirits. https://t.co/bJ4pxqS8l6 — Daniel Ketchell (@ketch) 30 березня 2018 р. Американский бодибилдер австрийского происхождения стал знаменит благодаря съемкам в трех первых фильмах "Терминатора", "Красной жаре", "Конане-варваре", "Конане-разрушителе" и "Хищнике". В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



