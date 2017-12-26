|Саакашвили: Путин засудил Навального по фейковым обвинениям, и то же самое Порошенко пытается делать со мной
|26.12.2017 11:28
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https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1794413173922389
29 октября Саакашвили в ходе вече у здания Верховной Рады сообщил, что обжаловал приказ президента о потере украинского гражданства в Высшем административном суде Украины.Вечером 8 декабря Саакашвили задержали в Киеве и поместили в изолятор временного содержания. Его подозревают в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти. ГПУ обнародовала видео с фрагментами аудиозаписей телефонных разговоров, которые велись, по версии следствия, между Саакашвили, беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко, представителем Курченко, имя которого не называется, а также человеком из окружения Саакашвили Северионом Дангадзе.Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. 11 декабря Печерский райсуд Киева решил отклонить ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили в зале суда. Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию.8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал российского политика Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным и подчеркнул, что недопуск на выборы будет решением против 16 тысяч человек, которые выдвинули его.Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной". В ЦИК РФ заявляли, что Навальный может принять участие в выборах президента 2018 года, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.25 декабря ЦИК России отказала Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ.
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