Бывший президент Грузии, руководитель партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвии заявил, что президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере его украинского гражданства, а президент России Владимир Путин отказал оппозиционному политику Алексею Навальному в регистрации на президентские выборы в РФ. По словам Саакашвили, Порошенко – кандидат в "путины". Саакашвили: Порошенко мог бы стать Мазепой или Хмельницким, но все время пытается стать Путиным Фото: ЕРА Об этом Саакашвили написал в Facebook."Путин отказал единственному смельчаку России, посмевшему бросить ему вызов, Алексею Навальному, в регистрации его кандидатуры на выборы, а Порошенко лишил меня гражданства, чтобы я не занимался в Украине политикой. Путин засудил Навального по фейковым обвинениям и то же самое Порошенко пытается делать со мной. Путин запрещает показывать Навального по ТВ, а у нас, у тех немногих каналов, которые меня показывают, постоянно возникают проблемы", – написал Саакашвили.По его словам, "Порошенко мог бы стать Мазепой или Хмельницким Украины, может даже новым Черчиллем Европы, но все время пытается стать Путиным"."Ну что ж, с этим кандидатом в "путины" украинский народ разберется очень быстро, как говорил один недавний классик: "Украина - не Россия", – резюмировал экс-президент Грузии. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1794413173922389 29 октября Саакашвили в ходе вече у здания Верховной Рады сообщил, что обжаловал приказ президента о потере украинского гражданства в Высшем административном суде Украины.Вечером 8 декабря Саакашвили задержали в Киеве и поместили в изолятор временного содержания. Его подозревают в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти. ГПУ обнародовала видео с фрагментами аудиозаписей телефонных разговоров, которые велись, по версии следствия, между Саакашвили, беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко, представителем Курченко, имя которого не называется, а также человеком из окружения Саакашвили Северионом Дангадзе.Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. 11 декабря Печерский райсуд Киева решил отклонить ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили в зале суда. Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию.8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал российского политика Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным и подчеркнул, что недопуск на выборы будет решением против 16 тысяч человек, которые выдвинули его.Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной". В ЦИК РФ заявляли, что Навальный может принять участие в выборах президента 2018 года, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.25 декабря ЦИК России отказала Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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