Французский бизнесмен Бернар Арно, возглавляющий холдинг LVMH, стал самым богатым человеком в Европе, передает со ссылкой на Bloomberg.

По имеющимся данным, ему удалось обойти испанского предпринимателя и создателя компании Inditex, чье состояние в настоящее время оценивается в 70,2 млрд долларов. В общемировом индексе миллиардеров Арно с состоянием в 70,7 млрд долларов оказался на четвертой позиции.

Как видно из рейтинга, первые позиции списка по-прежнему принадлежат американцам — Джеффу Безос (121 млрд долларов), Биллу Гейтсу (91,3 млрд долларов) и Уорреун Баффетту (86,3 млрд долларов).

Напомним, российский предприниматель, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный хозяин компании “Базовый элемент”, миллиардер Олег Дерипаска потерял за один день 957 млн долларов за новые американские санкции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира