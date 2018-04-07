Официальный сайт обнародовал результаты голусування за лучшего игрока недели. Победил полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах. Египтянина признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Полузащитник в Матич против " Сити" отметился забитым мячом и результативной передачей.

Египетский форвард набрал 57% голосов. Криштиану Роналду, забивший гол-красавец в ворота Буффона занял лишь второе место, отстав от победителя на 22% голосов,передает со ссылкой на .

3 и 4 место заняли Родригес (5%) и Жерар Пике (4%).

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