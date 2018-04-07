|CNN: Трампа начали готовить к даче показаний спецпрокурору США по России
|07.04.2018 04:23
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Президент Дональд Трамп начал подготовку к даче показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру, который проводит расследование по поводу вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает со ссылкой на телекомпанию CNN.
По их данным, подготовка в Белом доме к ответам главы государства на вопросы спецпрокурора США “находится на начальном этапе”. Советники и юрисконсульты инструктируют Трампа, темы могут интересовать Мюллера.
Официально президент США не заявлял о согласии лично дать показания спецпрокуроры.
Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп считает, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 не должно было быть инициировано, поскольку никакого заговора предвыборного штаба республиканца с Москвой не было.