Президент Дональд Трамп начал подготовку к даче показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру, который проводит расследование по поводу вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает со ссылкой на телекомпанию CNN.

По их данным, подготовка в Белом доме к ответам главы государства на вопросы спецпрокурора США “находится на начальном этапе”. Советники и юрисконсульты инструктируют Трампа, темы могут интересовать Мюллера.

Официально президент США не заявлял о согласии лично дать показания спецпрокуроры.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп считает, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 не должно было быть инициировано, поскольку никакого заговора предвыборного штаба республиканца с Москвой не было.

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