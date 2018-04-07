Тяжелый форвард сборной Украины Вячеслав Бобров завоевал первый трофей сезона, выиграв с “Пьен Жвайгждес” конец Балтийской лиги, сообщает со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Во втором матче финала команда игрока нашей сборной дома победила латвийскую “Юрмалу” со счетом 76:68, а Бобров, получил 30 минут игрового времени, набрал 13 очков (3/9 двухочковых, 1/4 трехочковых, 4/5 штрафных), собрал 6 подборов и 1 блок-шот при 1 потере и 4 фолах.

Отметим, что в прошлом сезоне “Пьен” дошел до финала турнира, где уступил литовскому “Витаутаса”.

Напомним, что ранее Бобров возглавлял список бомбардиров чемпионата Литвы.

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