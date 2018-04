Украинские акционеры Versobank требуют от Центробанка Эстонии официальных объяснений По теме: Украинские акционеры Versobank AS Вадим Ермолаев и Станислав Виленский требуют от Центробанка Эстонии официального опровержения информации о том, что на момент отзыва лицензии их банк "систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств". Об этом идет речь в их открытом письме, передает со ссылкой на . 26 марта Европейским центробанком было принято решение об отзыве лицензии Versobank AS. При этом на сайте регулятора был опубликован комментарий заместителя председателя эстонского центробанка Мадиса Мюллера о связи этого решения с несоблюдением банком законодательства в сфере борьбы с отмыванием денежных средств. "Данные высказывания вызывают у нас, акционеров банка, справедливое возмущение", - отмечают Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, а также приводят свою аргументацию. "На протяжении шести лет работы на банковском рынке Эстонии мы с уважением и пониманием относились к решениям регулятора и его усилиям по очищению рынка от сомнительных операций. Когда проведенные в 2015 году проверки Versobank AS выявили уязвимости в процедурах контроля, акционеры банка приложили максимум усилий по устранению имеющихся недочетов. Мы заменили топ-менеджеров банка и офицеров, ответственных за борьбу с отмыванием денежных средств; мы добились улучшения внутренних процедур и ужесточения критериев оценки операций клиентов. Мы сознательно пошли на прекращение работы со многими клиентами, не готовыми к жестким стандартам контроля их операций. Вместо того, чтобы поощрить эти меры, эстонский регулятор голословно обвинил банк в несоблюдении законодательства о борьбе с отмыванием денег по итогам проверок трехлетней давности, не приведя ни одного конкретного и свежего примера. Нам не хотелось бы думать, что ликвидация Версобанка является примером избирательного применения закона только потому что мы, собственники банка - украинцы. Ведь другие европейские банки с похожей структурой активов и значительно более слабым контролем продолжают работать". В связи с этим, Вадим Еромолаев и Станислав Виленский требуют у эстонского регулятора официального опровержения информации о том, что на момент отзыва лицензии банк "систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств". В случае, если такое опровержение не будет опубликовано в ближайшее время, акционеры банка обещают защищать свое доброе имя способами, предусмотренными законом.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура отмыванием банка что денежных средств Теги: экономика