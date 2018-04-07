Украинские силовики используют опыт армии Германии для реформирования медицинской службы Вооруженных сил, отметил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Игорь Хоменко. Хоменко: Медиков избавят от несвойственных функций Фото: mil.gov.ua .Полковник отметил, что для совершенствования работы медицинской службы ВСУ используют опыт армии Германии. По его словам, украинская система "не будет на 100% копировать немецкую", но ее основные принципы сохранят: создадут единый орган управления медобеспечением и единую вертикаль подчинения."Медиков избавят от необходимости выполнять несвойственные им функции", – уточнил Хоменко.Он рассказал, что в ВСУ сейчас служат более 20 тыс. медиков. При создании отдельного рода войска их количество увеличат до 25 тыс. Реформу медслужбы планируют провести до 2021 года.Украина активно внедряет стандарты НАТО с 2014 года – после аннексии Крыма РФ и начала российской агрессии на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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