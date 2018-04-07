Украинские силовики используют опыт армии Германии для
реформирования медицинской службы Вооруженных сил, отметил
начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Игорь
Хоменко. Хоменко: Медиков избавят от несвойственных функций Фото:
mil.gov.ua .Полковник отметил, что для совершенствования работы
медицинской службы ВСУ используют опыт армии Германии. По его
словам, украинская система "не будет на 100% копировать немецкую",
но ее основные принципы сохранят: создадут единый орган управления
медобеспечением и единую вертикаль подчинения."Медиков избавят от
необходимости выполнять несвойственные им функции", – уточнил
Хоменко.Он рассказал, что в ВСУ сейчас служат более 20 тыс.
медиков. При создании отдельного рода войска их количество увеличат
до 25 тыс. Реформу медслужбы планируют провести до 2021
года.Украина активно внедряет стандарты НАТО с 2014 года –
после аннексии Крыма РФ и начала российской агрессии на Донбассе.
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