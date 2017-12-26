|Семь привычных для американцев вещей, о которых мы даже не слышали
|26.12.2017 11:29
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Когда мы безвыездно проживаем в одном месте, все окружающие вещи становятся привычной частью нашей жизни.
Мы воспринимаем их как должное. Те детали быта, которые окружают нас с детства, мы не можем даже представить иначе, пишет со ссылкой на .
Если же к нам в гости приедет иностранец, то многие из столь обыденных для нас вещей, покажутся ему странными и непривычными. То же самое касается и нас самих. Когда мы приезжаем в другую страну, то предметы и явления, которые являются в ней обязательным атрибутом жизни, нам покажутся необычными и чудными.
Мы подобрали семь почти неизвестных у нас вещей, без которых американцы не могут вообразить свою повседневную жизнь.
1. Фторированная вода
Еще в середине прошлого века ученые доказали, что с помощью фтора можно предотвращать кариес. Ведь это вещество снижает уровень вымывания минеральных солей с поверхности зубов.
С помощью фторированной воды американцы проводят профилактику кариеса у населения. Эффект от фторированной воды заметен уже через месяц ее использования: зубная эмаль становится белее и прочнее.
2. Измельчители пищевых отходов
Ежегодно американцы приобретают около 20 миллионов измельчителей пищевых отходов. Жители вряд ли могут вообразить свою жизнь без этого незаменимого помощника. В то время как наши сограждане вряд ли подозревают о существовании подобного устройства.
Измельчитель пищевых отходов предназначен для перемалывания кухонных пищевых отходов и последующей их транспортировки в канализацию. Такой процесс позволяет выбрасывать в мусорное ведро только неорганические отходы, что минимизирует плохой запах на кухне.
3. Канальные кондиционеры
Здания в оборудуются кондиционерами еще на стадии строительства. Причем канальные кондиционеры не охлаждают застоявшийся воздух в помещении, а доставляют свежий воздух с улицы, попутно охлаждая его до нужной температуры. Поэтому в помещениях всегда свежо и приятно дышать.
4. Буквенные номера телефонов
Американцам не нужно запоминать десятки телефонных номеров организаций. В довольно помнить название компании, ведь коммерческие номера выглядят следующим образом — 1-800-ABC-DEFG, где вместо букв следует название организации. Причем звонок на такой номер всегда будет бесплатным.
5. Упакованная картошка
Наши сограждане привыкли покупать картошку на бесчисленных рынках у бабушек. Появление больших продуктовых сетей предоставило возможность покупать мытый картофель.
В ситуация со столь необходимым продуктом совершенно другая. Тут уже десятки лет граждане приобретают картошку поштучно. Она в американских магазинах продается промаркированной, причем каждый клубень упакован в полиэтилен.
6. Автобусы с пневмоподвеской
Американцы могут служить примером того, как можно облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. В инвалиды являются полноценными членами общества в реальной жизни, а не только в законодательных актах. Для удобства инвалидов создана вся необходимая инфраструктура.
Даже общественный транспорт имеет пневмоподвеску, чтобы опускаться до уровня тротуара. Это позволяет человеку с ограниченными возможностями въезжать внутрь без посторонней помощи.
7. Текстовые дорожные знаки
Дорожные знаки в нашем привычном понимании в отсутствуют. Вся дорожная информация подается в развернутом текстовом виде. Каждый, кто понимает английский, сможет сориентироваться на американском шоссе.
Вместо привычных нам «кирпичиков», треугольников в красной окантовке, синих кружков с рисунками и прочего американцы всё пишут словами — «ограничение скорости 20 миль/час», «пешеходный переход» и другое.
Вот такие сюрпризы ожидают наших сограждан, впервые решивших посетить . В том и красота путешествий, что можно окунуться в другую культуру, сравнить ее со своей и взять для себя только лучшее.