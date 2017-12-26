Когда мы безвыездно проживаем в одном месте, все окружающие вещи становятся привычной частью нашей жизни.

Мы воспринимаем их как должное. Те детали быта, которые окружают нас с детства, мы не можем даже представить иначе, пишет со ссылкой на .

Если же к нам в гости приедет иностранец, то многие из столь обыденных для нас вещей, покажутся ему странными и непривычными. То же самое касается и нас самих. Когда мы приезжаем в другую страну, то предметы и явления, которые являются в ней обязательным атрибутом жизни, нам покажутся необычными и чудными.

Мы подобрали семь почти неизвестных у нас вещей, без которых американцы не могут вообразить свою повседневную жизнь.

1. Фторированная вода

Еще в середине прошлого века ученые доказали, что с помощью фтора можно предотвращать кариес. Ведь это вещество снижает уровень вымывания минеральных солей с поверхности зубов.

С помощью фторированной воды американцы проводят профилактику кариеса у населения. Эффект от фторированной воды заметен уже через месяц ее использования: зубная эмаль становится белее и прочнее.

2. Измельчители пищевых отходов

Ежегодно американцы приобретают около 20 миллионов измельчителей пищевых отходов. Жители вряд ли могут вообразить свою жизнь без этого незаменимого помощника. В то время как наши сограждане вряд ли подозревают о существовании подобного устройства.

Измельчитель пищевых отходов предназначен для перемалывания кухонных пищевых отходов и последующей их транспортировки в канализацию. Такой процесс позволяет выбрасывать в мусорное ведро только неорганические отходы, что минимизирует плохой запах на кухне.

3. Канальные кондиционеры

Здания в оборудуются кондиционерами еще на стадии строительства. Причем канальные кондиционеры не охлаждают застоявшийся воздух в помещении, а доставляют свежий воздух с улицы, попутно охлаждая его до нужной температуры. Поэтому в помещениях всегда свежо и приятно дышать.

4. Буквенные номера телефонов

Американцам не нужно запоминать десятки телефонных номеров организаций. В довольно помнить название компании, ведь коммерческие номера выглядят следующим образом — 1-800-ABC-DEFG, где вместо букв следует название организации. Причем звонок на такой номер всегда будет бесплатным.

5. Упакованная картошка

Наши сограждане привыкли покупать картошку на бесчисленных рынках у бабушек. Появление больших продуктовых сетей предоставило возможность покупать мытый картофель.

В ситуация со столь необходимым продуктом совершенно другая. Тут уже десятки лет граждане приобретают картошку поштучно. Она в американских магазинах продается промаркированной, причем каждый клубень упакован в полиэтилен.

6. Автобусы с пневмоподвеской

Американцы могут служить примером того, как можно облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. В инвалиды являются полноценными членами общества в реальной жизни, а не только в законодательных актах. Для удобства инвалидов создана вся необходимая инфраструктура.

Даже общественный транспорт имеет пневмоподвеску, чтобы опускаться до уровня тротуара. Это позволяет человеку с ограниченными возможностями въезжать внутрь без посторонней помощи.

7. Текстовые дорожные знаки

Дорожные знаки в нашем привычном понимании в отсутствуют. Вся дорожная информация подается в развернутом текстовом виде. Каждый, кто понимает английский, сможет сориентироваться на американском шоссе.

Вместо привычных нам «кирпичиков», треугольников в красной окантовке, синих кружков с рисунками и прочего американцы всё пишут словами — «ограничение скорости 20 миль/час», «пешеходный переход» и другое.

Вот такие сюрпризы ожидают наших сограждан, впервые решивших посетить . В том и красота путешествий, что можно окунуться в другую культуру, сравнить ее со своей и взять для себя только лучшее.

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