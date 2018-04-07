Федеральная полиция Бразилии отложила арест экс-президента страны Луиса Инасиу Лула да Силвы как минимум до ближайшей субботы, 7 апреля. Защита бывшего лидера южноамериканского государства обратилась 6 апреля в Федерального верховного суда страны с иском об отмене ордера на арест экс-президента. Об этом сообщает со ссылкой на телеканал Globo.

По его данным, правоохранительные органы продолжают переговоры с адвокатами бывшего главы государства, чтобы убедить их подзащитного охотно сдаться властям. При этом некоторые СМИ утверждают, что Лула да Силва пытается отстоять свое право на посещение заупокойной службы, в субботу утром будет организована в честь его покойной жены Маризы Летисии в здании профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу. 7 апреля ей исполнилось бы 68 лет, и экс-президент, как утверждает бразильская пресса, намерен во что бы то ни присутствовать на этой церемонии. Сам он по-прежнему находится в том же здании профсоюза металлургов в окружении своих сторонников.

Напомним, федеральный судья Бразилии Сержиу Моро издал в четверг ордер на арест экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который ранее был признан виновным по делу о коррупции.

Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Однако экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.

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