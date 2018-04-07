В Запорожье задержали женщину, которая 20 лет торговала наркотиками. Продавала метадон, кокаин, героин и другие. Она сестра местного наркобарона. Об этом в Facebook сообщил начальник областной полиции Олег Золоноша.

"Представитель цыганской национальности последние 20 лет торговала метадоном, кокаином, героином и другими наркотиками. Это родная сестра наших наркобаронов. Ее никто не видел и не замечал. Сегодня ей не повезло и ее задержали, за сбыт и хранение наркотиков", - говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители обнаружили деньги, наркотики, оружие и даже с десяток различных мобильных телефонов. Задержанную доставили в изолятор временного содержания,передает со ссылкой на .

Супругов Ирину и Владимира Ижик из райцентра Турка Львовской области задержали за продажу наркотиков. Покупали их за границей и распространяли в нескольких областях Украины. Оба - школьные учителя. Работали в селе Шумяч Турковского района. Наркотиков и психотропных веществ в них изъяли на 250 тыс. грн. Имели сообщников. Соседи педагогов часто обращались с жалобами в полицию - безрезультатно.

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