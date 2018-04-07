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Глава правления ВТБ о своем попадании в санкционные списки США: Я не сделал ничего плохого
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07.04.2018 05:16
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Глава правления российского банка ВТБ Андрей Костин заверил, что
всегда пытался продвигать "хорошие деловые отношения с
американскими инвесторами". Костин о санкциях: Это очень печально
Фото: EPA "Я не рассматриваю санкции как персональные, поскольку я
не сделал ничего плохого для Америки, для американских интересов, я
всегда пытался продвигать хорошие деловые отношения с американскими
банками и инвесторами", – отметил он.По словам Костина, он
"был наказан", потому что американская власть рассматривает
политику российского руководства как неправильную."Это очень
печально. Я думаю, что нам необходимо положить этому конец, потому
что ситуация переходит из плохой в очень плохую. И если не ради нас
самих, то ради наших детей, которые определенно заслуживают жизни в
лучшем мире, в мирных условиях, рано или поздно нам следует
остановиться", – пояснил банкир.Костин выразил надежду, что
президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сядут за стол
переговоров и найдут общий язык по основным проблемам мирового
масштаба.6 апреля США ввели санкции против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие
меры приняты во исполнение закона "О противодействии
противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в
августе 2017 года одобрил Трамп.Согласно закону CAATSA,
минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в
январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский
доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96
олигархов, близких к "российскому режиму". В нем
упомянуты помощники и советники Путина, все члены
правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и
Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет
отвечать на "недружественный акт".
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