Глава правления российского банка ВТБ Андрей Костин заверил, что всегда пытался продвигать "хорошие деловые отношения с американскими инвесторами". Костин о санкциях: Это очень печально Фото: EPA "Я не рассматриваю санкции как персональные, поскольку я не сделал ничего плохого для Америки, для американских интересов, я всегда пытался продвигать хорошие деловые отношения с американскими банками и инвесторами", – отметил он.По словам Костина, он "был наказан", потому что американская власть рассматривает политику российского руководства как неправильную."Это очень печально. Я думаю, что нам необходимо положить этому конец, потому что ситуация переходит из плохой в очень плохую. И если не ради нас самих, то ради наших детей, которые определенно заслуживают жизни в лучшем мире, в мирных условиях, рано или поздно нам следует остановиться", – пояснил банкир.Костин выразил надежду, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сядут за стол переговоров и найдут общий язык по основным проблемам мирового масштаба.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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