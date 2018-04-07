|Гражданство Сент-Китс и Невис: новые условия получения второго паспорта
|07.04.2018 05:29
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Сент-Китс и Невиса Тимоти Харрис анонсировал важные изменения в условиях паспортной программы, которые нацелены на привлечение частного иностранного капитала в государственную казну. Нововведения коснулись стоимости гражданства.
Паспорт Сент-Китс и Невис через взнос в Фонд развития: чего ожидать?
31 марта 2018 года завершает свою работу Фонд помощи
пострадавшим от ураганов, запущенный осенью 2017-го. Вместо него
создан Фонд устойчивого роста,передает со ссылкой на .
Таким образом, стоимость паспорта для индивидуального заявителя
наиболее привлекательна на Антигуа и Барбуде, Доминике и
Сент-Люсии, для семьи из 4-х человек на Антигуа и Барбуде и
Сент-Китс и Невисе.
Вариант оформления гражданства Сент-Китс и Невис через инвестиции в недвижимость в размере $400 тыс. остается. Срок удержания 5 лет. Инвесторам предложили новый вариант инвестиций в недвижимость: необходимая сумма может быть разделена между двумя инвесторами (по $200 тыс. для каждого). В этом случае объект можно будет продать только через 7 лет.
Стоимость гражданства Сент-Китс и Невис для индивидуального заявителя с учетом дополнительных сборов составит почти $243 тыс., а для семьи из 4-х человек (инвестор, супруг/а, несовершеннолетний и совершеннолетний ребенок) $292 тыс.
Полная стоимость зависит от количества и возраста членов семьи. Чтобы получить индивидуальный расчет стоимости гражданства Сент-Китс и Невис, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.
Напомним, что с 8 февраля 2018 года размер государственных
пошлин за оформление паспорта Сент-Китс и Невис через покупку
недвижимости был снижен.