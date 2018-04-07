Сент-Китс и Невиса Тимоти Харрис анонсировал важные изменения в условиях паспортной программы, которые нацелены на привлечение частного иностранного капитала в государственную казну. Нововведения коснулись стоимости гражданства.

Паспорт Сент-Китс и Невис через взнос в Фонд развития: чего ожидать?

31 марта 2018 года завершает свою работу Фонд помощи пострадавшим от ураганов, запущенный осенью 2017-го. Вместо него создан Фонд устойчивого роста,передает со ссылкой на .



Размер пожертвования в Фонд устойчивого роста для одного заявителя составит $150 тыс., а для семьи из 4-х человек $195 тыс.



Карибский паспорт: главные конкуренты Сент-Китс и Невиса на рынке второго гражданства



Власти стран Карибского бассейна регулярно совершенствуют условия паспортных программ, чтобы уверенно соперничать на рынке инвестиционной иммиграции.



Антигуа и Барбуда привлекает не только доступной стоимостью (минимальная размер инвестиций $100 тыс.), но и развитой туристической инфраструктурой и ликвидной luxury-недвижимостью.



Гренада привлекает возможностью безвизовых поездок в Китай. Также граждане Гренады могут оформить визу инвестора Е-2 в . Данный тип визы не доступен гражданам России.



Паспортные программы Доминики и Сент-Люсии привлекают индивидуальных инвесторов. С учетом дополнительных сборов стоимость гражданства и Доминики, и Сент-Люсии составляет около 110 тыс. долл.



Паспортная программа Сент-Китс и Невис выделяется, прежде только, прогнозируемостью процесса и авторитетом. Программа действует уже более 30 лет.

Таким образом, стоимость паспорта для индивидуального заявителя наиболее привлекательна на Антигуа и Барбуде, Доминике и Сент-Люсии, для семьи из 4-х человек на Антигуа и Барбуде и Сент-Китс и Невисе.



Теперь паспорт можно оформить за инвестиции в недвижимость от $200 тыс.

Вариант оформления гражданства Сент-Китс и Невис через инвестиции в недвижимость в размере $400 тыс. остается. Срок удержания 5 лет. Инвесторам предложили новый вариант инвестиций в недвижимость: необходимая сумма может быть разделена между двумя инвесторами (по $200 тыс. для каждого). В этом случае объект можно будет продать только через 7 лет.

Стоимость гражданства Сент-Китс и Невис для индивидуального заявителя с учетом дополнительных сборов составит почти $243 тыс., а для семьи из 4-х человек (инвестор, супруг/а, несовершеннолетний и совершеннолетний ребенок) $292 тыс.

Полная стоимость зависит от количества и возраста членов семьи. Чтобы получить индивидуальный расчет стоимости гражданства Сент-Китс и Невис, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Напомним, что с 8 февраля 2018 года размер государственных пошлин за оформление паспорта Сент-Китс и Невис через покупку недвижимости был снижен.

Паспортная программа Сент-Китс и Невис запущена в 1984 году. За это время выдано более 11000 паспортов. Участие в программе приняли инвесторы из 127 стран мира.

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