В государственном концерне «Укроборонпром» заявили Foreign Policy, что многие из обвинений в коррупции со стороны Национального антикоррупционного бюро являются частью пропаганды в рамках гибридной войны России против Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует махинации с контрактами государственного концерна «Укроборонпром», пишет журналист Аскольд Крушельницкий в статье для Foreign Policy, информирует еizvestia.com.

В отчете НАБУ за 2017 год указано, что в «Укроборонпроме» осуществлялись манипуляции с контрактом на $39 млн на поставку запчастей для самолета «Антонов» AN-32 министерства обороны Ирака.

В документе идет речь о расследовании НАБУ деятельности двух чиновников «Укрспецэкспорта», подразделения концерна, которое занимается экспортом оружия, а также гражданина Индии, который проживает в Киеве и, согласно сообщениям, перевел около $6 млн на банковский счет компании Paramount General Trading в ОАЭ.

Компания из ОАЭ должна была предоставить запчасти к самолетам, но, по данным следствия, не сделала этого, хотя запчасти были предоставлены из существующих запасов «Укроборонпрома».

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В НАБУ считают, что банковские счета были использованы должностными лицами «Укрспецэкспорта» для проведения коррупционных действий, связанных со средствами криминального происхождения.

Отчет НАБУ также свидетельствует, что деньги со счета Paramount General Trading переводились в другие компании и на ряд банковских счетов. $140 тыс. были переведены на счет в банк Wells Fargo, принадлежащий компании Aragon International Petroleum, конечным владельцем которого выступает дочь одного из руководителей «Укрспецэкспорта». Она также перевала $140 тыс. на другой счет в банке ABN AMRO в Нидерландах.

НАБУ подозревает, что деньги переводились в том числе и на счета другой дочери руководителя «Укрспецэкспорта», которая является гражданкой США.

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Пресс-секретарь «Укроборонпрома» подчеркнула изданию, что многие из обвинений в коррупции являются частью пропаганды в рамках гибридной войны России против Украины. «Полиция и прокуратура расследовали договор на поставку запчастей в Ирак, но компании и чиновники не обнаружили нарушений», – заявила она. Представитель Администрации Президента Украины сказал изданию, что «большинство из этих обвинений – ложные».

«Укроборонпром» объединяет более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности. Концерн имеет более 10 конструкторских бюро, занимающихся разработкой вооружения и техники, проектированием и исследованиями.

В 2017 году «Укроборонпром» занял 62-е место в рейтинге мировых производителей оружия по версии профильного издания DefenseNews. В 2016 году годовой доход концерна составил $1,075 млрд, а в 2015 году – $920 млн.

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