Украина синхронизирует с санкции против Российской Федерации.Об этом заявил президент в Facebook

"Поздравляю беспрецедентное расширение санкций против фигурантов "кремлевского списка".

Достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевское окружение за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву", - говорится в заметке.

"Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны уже в ближайшее время на комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов,передает со ссылкой на .

Только общим фронтом сможем изменить поведение России и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил он.

ЕС должен аналогичным образом усилить и свои ограничительные меры против кремлевской верхушки, отметил президент.

6 апреля, в пятницу, ввела санкции против 24 граждан России и 14 компаний.

Под санкции попали - миллиардеры , Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов, глава ВТБ Алексей Костин, глава Газпрома , секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Курской области генерал Алексей Дюмин, глава СВР Михаил Фрадков.

Также в этот список внесены помощники президента России Сергей Фурсенко и Евгений Школов, глава России Владимир Колокольцев, депутатов Госдумы Константин Косачев и Андрей Скоч, глава Роскомнадзора Александр Жаров. Об этом сообщает министерство финансов .

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