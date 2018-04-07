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Facebook начал удалять сообщения Цукерберга из переписок с пользователями
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07.04.2018 05:48
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Собеседники издания TechCrunch рассказали, что сообщения, которые
основатель Facebook Марк Цукерберг присылал им несколько лет назад,
исчезли, а переписка стала выглядеть так, будто пользователь
общался сам с собой. В компании заявили, что приняли такие меры
после хакерской атаки на Sony Pictures в 2014 году. Facebook сделал
исключение для Цукерберга Фото: EPA Собеседники издания рассказали,
что сообщения, которые Цукерберг присылал им несколько лет назад,
исчезли, а переписка стала выглядеть так, будто пользователь
общался сам с собой. При этом уведомления о получении сообщений от
него сохранились в электронной почте.В Facebook изданию пояснили,
что "ограничили период хранения сообщений Марка в Messenger" после
хакерской атаки на Sony Pictures в 2014 году Представитель
компании заверил, что это соответствует всем юридическими
обязательствам соцсети. При этом у обычных пользователей
Facebook нет возможности удалить сообщение из переписки так, чтобы
оно исчезло у собеседника. Кроме того, о такой практике никогда
публично не заявлялось. Издание считает, что это может подорвать
доверие к соцсети.В марте Facebook уже понес финансовые и
репутационные потери из-за скандала с утечкой персональных данных
миллионов пользователей в 2016 году.После этого Цукерберг
пообещал, что работу соцсети усовершенствуют. При этом он
заверил, что не собирается уходить в отставку или увольнять
сотрудников.11 апреля Цукерберг должен выступить перед
комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей
Конгресса США.
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