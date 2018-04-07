Собеседники издания TechCrunch рассказали, что сообщения, которые основатель Facebook Марк Цукерберг присылал им несколько лет назад, исчезли, а переписка стала выглядеть так, будто пользователь общался сам с собой. В компании заявили, что приняли такие меры после хакерской атаки на Sony Pictures в 2014 году. Facebook сделал исключение для Цукерберга Фото: EPA Собеседники издания рассказали, что сообщения, которые Цукерберг присылал им несколько лет назад, исчезли, а переписка стала выглядеть так, будто пользователь общался сам с собой. При этом уведомления о получении сообщений от него сохранились в электронной почте.В Facebook изданию пояснили, что "ограничили период хранения сообщений Марка в Messenger" после хакерской атаки на Sony Pictures в 2014 году Представитель компании заверил, что это соответствует всем юридическими обязательствам соцсети. При этом у обычных пользователей Facebook нет возможности удалить сообщение из переписки так, чтобы оно исчезло у собеседника. Кроме того, о такой практике никогда публично не заявлялось. Издание считает, что это может подорвать доверие к соцсети.В марте Facebook уже понес финансовые и репутационные потери из-за скандала с утечкой персональных данных миллионов пользователей в 2016 году.После этого Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют. При этом он заверил, что не собирается уходить в отставку или увольнять сотрудников.11 апреля Цукерберг должен выступить перед комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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