УЕФА назначил украинскую бригаду рефери работать на поединок отборочного турнира чемпионата мира-2019 между женщин, сообщает со ссылкой на ФФУ.

Матч между лидерами пятой европейской группы отбора к ЧМ-2019 Германия — Чехия, который состоится сегодня в немецком Халле, доверено судить украинской бригаде рефери во главе с Екатериной Монзуль.

На линиях Монзуль будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности резервного арбитра будет выполнять немка Катарина Крузе.

Как сообщал , Монзуль обслуживала поединков ЧМ-2017 между юниоров.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира