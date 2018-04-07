Глава МИД Белоруссии заявил, что у ЕС есть список ожиданий республики

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что у Европейского союза есть список ожиданий республики.

"У Европейского союза есть список наших ожиданий. У нас, в свою очередь, есть список их ожиданий. Сейчас самое главное - продолжать разговор, пытаясь сблизить наши позиции, стать ближе друг к другу", - сказал В.Макей в интервью телеканалу "Euronews".

"Мы бы хотели продолжить работу с Европейским союзом по заключению соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии, о приоритетах партнерства до 2020 года в рамках Восточного партнерства. Это важно для нас", - отметил министр.

Кроме того, продолжил он, в ближайшее время республика хотела бы заключить рамочное соглашение между Белоруссией и Европейским союзом как правовую основу для сотрудничества. "Рано или поздно такое соглашение должно быть подписано", - заметил глава МИД.

"Мы искренне заинтересованы в хорошем и тесном сотрудничестве с Европейским союзом, потому что понимаем, что это поможет нам выжить в нестабильной ситуации, приблизиться к европейским ценностям, европейскому пониманию демократии", - резюмировал В.Макей.