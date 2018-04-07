Правоохранители задержали посетителя, который получил посылку с марихуаной на почте в ,передает со ссылкой на .

"Мы установили, что 44-летний житель Киевской области проживал в столичном хостеле. При этом он нарушил режим домашнего ареста, который ему избрал суд за совершение предыдущего преступления по месту регистрации. С ним общаются следователи, которые выясняют, кто присылал посылки с наркотиками", - отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

По его словам, в посылке правоохранители обнаружили около полутора килограмма растительного вещества, похожего на марихуану.

Подозреваемому грозит до 3-х лет лишения свободы.

Марихуана может помочь в борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Вещества, содержащиеся в растении конопли, помогают остаться "чистыми".

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