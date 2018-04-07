За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 42 обстрелы опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня двое военнослужащих ВСУ получили ранения. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают срывать “пасхальное перемирие” установлено на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта. За минувшие сутки сепаратисты совершили 42 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, применив при этом вооружение запрещено минского договоренностями.

“На Донецком направлении с запрещенной 122 мм артиллерии, а также вооружения БМП соперник обстрелял наши позиции в Широкино, а из минометов калибра 82 мм — близко Песков. С гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Водяного, Лебединского, Марьинки и неоднократно Авдеевки. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие агрессор применил по нашим укреплениям неподалеку Талаковка и Гнутово. Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Павлополь, Шахты „Бутовка“, Песков и Каменки, а снайперский огонь — велся близко Широкино”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Отмечается, что на Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским опорных пунктах близко Луганского. “Кроме этого, 120 мм минометы оккупанты применили по защитниках н.п. Валуйское, а минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы — по защитникам Троицкого. Также с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по нашим позициям в районе Новолуганское”.

В результате вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения. Пострадавших защитников оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.

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