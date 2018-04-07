Российских наемников перебрасывают в Сирию самолетами частной сирийской авиакомпании Cham Wings. Об этом говорится в расследовании агентства Reuters, опубликованном 6 апреля, передает.

С территории РФ самолеты вылетают из аэропорта Ростова-на-Дону, их рейсов нет в официальном расписании.

Россиянин Владимир, который четыре раза побывал в Сирии как военный контрактник, рассказал агентству, что военные самолеты РФ используют для переброски наемников только тогда, когда они не помещаются в чартеры Cham Wings.

Общего количества направленных в Сирию наемников Reuters установить не смогло, объяснив, что не все пассажиры авиарейсов могли впоследствии остаться на территории Сирии.

О том, что чартеры Cham Wings вылетали из Ростова в Дамаск, показывали сервисы для отслеживания перемещений авиатехники.

Напомним, Евгений Пригожин, которого связывают с ППК “Вагнер”, тесно контактировал с Кремлем и Сирией до и после авиаудара США, в результате которого погибли россияне, сообщает Washington Post со ссылкой на американскую разведку.

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