Новым президентом Украинской Премьер-лиги стал швейцарец Томас Гримм. Клубы УПЛ поддержали кандидатуру Томаса, альтернативного претендента не было.

"Завершилось голосование на выборах президента УПЛ. Новым главой Организации стал Томас Гримм. По 59-летнего швейцарца проголосовали 10 клубов УПЛ. Еще 2 клуба воздержались. Напомним, Гримм был единственным кандидатом на пост президента УПЛ. Его выдвинула Александрия", -передает со ссылкой на .

Предыдущий глава организации Владимир Генинсон свою кандидатуру не предъявлял.

Гримм стал третьим президентом УПЛ после Виталия Данилова и Владимира Генинсона. Швейцарец получил прездентсьий пост на 4 года.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко выдвинут кандидатом в члены Исполкома .

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