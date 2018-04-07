Очередное расширение списка санкций Вашингтона против Москвы не повлияет на будущую встречу президента США Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге, сообщает со ссылкой на Reuters.

По словам, представителя Белого дома, будет продолжаться работа над организацией встречи с Путиным в будущем.

“Как сказал президент, он хочет иметь хорошие отношения с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий россиян”, — сказала пресс-секретарь.

“Президент будет продолжать действовать жестко, пока мы не увидим этих изменений. Но мы продолжим работать дальше, делать что можем ради этой встречи, ради проведения на каком-то этапе этой встречи с Владимиром Путиным”, — добавила представитель Белого дома.

Напомним, Минфин США в пятницу дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционный список 38 российских физических и юридических лиц, в том числе “Рособоронэкспорт”, “Российская финансовая корпорация” и “Русала”. Вашингтон, мотивируя введение рестрикций (ограничений), обвинил Москву в незаконной аннексии Крыма, в разжигании насилия на востоке Украины, поддержки Башара Асада в Сирии, поставки ему материалов и оружия, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.

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