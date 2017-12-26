Эксперты напомнили, как обезопасить свое жилье на время отсутствия на праздники Как снизить шансы квартирных воров на Новогодние каникулы? Вы, конечно, обо всем этом знаете, но многие все равно плевать хотели. Дополнительно можно жилье застраховать depositphotos.com Как снизить шансы квартирных воров на Новогодние каникулы? Все самое ценное — в банковскую ячейку или другое место, которое будет под присмотром и охраной. Не чекиниться в аэропорту и далеко от дома. Не делиться фото, видео из места поездки. Это можно сделать по возвращении домой. Имитировать в соцсетях присутствие дома. Не трындеть знакомым по поводу поездки. Не вызывать такси в аэропорт с домашнего телефона. Попросить близких друзей и/или родственников присматривать за квартирой, периодически там появляться и все такое. Поставить квартиру на сигнализацию(если еще нет). Продумать сценарий своих действий на случай, если она сработает, а Вы вдалеке от дома. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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