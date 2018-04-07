КНДР продолжает развивать инфраструктуру в районе ядерного центра Йонбён в провинции Пхёнан-Пукто, что может свидетельствовать о проведения испытаний самой установки. Об этом говорится в опубликованном 6 апреля сообщении американского Института науки и международной безопасности, который проанализировал спутниковые снимки, сделанные в этом районе 30 марта, передает.

“Через несколько лет Северная Корея могла начать предпусковые испытания своего экспериментального легководного реактора в Йонбёне. Данные спутниковых снимков показывают, что в прошлом месяце строительные работы продолжились в непосредственной близости от реактора, а также в месте, где предположительно располагается насосная станция для второго контура охлаждения”, — говорится в сообщении.

На опубликованных изображениях видно, что здание, вероятно, выполняет функции насосной станции, расположенной близко от реки. Отличительный цвет воды у берега, по мнению специалистов института, свидетельствует о перекачке или сбросе воды. “Это может означать, что реактор уже работает, или проводятся испытания системы охлаждения”, — отмечают эксперты. Также они предполагают, что там ведутся работы по удлинению системы трубопровода.

Напомним, в центре Йонбен расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный специалистами КНДР в 1986 году. По оценке экспертов, за один год в центре Йонбён можно получить довольно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.

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