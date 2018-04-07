Департамент киберполиции Национальной полиции Украины с 10 апреля
начнет дополнительный набор спецагентов. "Белым" хакерам обещают
зарплату до 50 тыс. грн Фото: pixabay.com В ведомстве уже два года
работает подразделение "белых" хакеров, которое "зарекомендовало
себя с позитивной стороны и подает пример коллегам".10 апреля
стартует конкурс на добор в группу киберсотрудников. Электронную
заявку на участие можно подать на профильном сайте
полиции.Спецагентам обещают зарплату от 25 тыс. до 50 тыс.
грн.Департамент киберполиции был создан в октябре 2015
года. Руководитель ведомства Сергей Демедюк отмечал, что в
Украине ежегодно растет количество выявленных киберпреступлений.
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