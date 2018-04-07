Департамент киберполиции Национальной полиции Украины с 10 апреля начнет дополнительный набор спецагентов. "Белым" хакерам обещают зарплату до 50 тыс. грн Фото: pixabay.com В ведомстве уже два года работает подразделение "белых" хакеров, которое "зарекомендовало себя с позитивной стороны и подает пример коллегам".10 апреля стартует конкурс на добор в группу киберсотрудников. Электронную заявку на участие можно подать на профильном сайте полиции.Спецагентам обещают зарплату от 25 тыс. до 50 тыс. грн.Департамент киберполиции был создан в октябре 2015 года. Руководитель ведомства Сергей Демедюк отмечал, что в Украине ежегодно растет количество выявленных киберпреступлений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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