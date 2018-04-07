После противостояния на Майдане подписали амнистию. Непонятно: она действует избирательно или бездействует вообще.

Об этом говорит писатель и блогер Ян Валетов,передает со ссылкой на .

"То, что именно сейчас власти начали заниматься этим, скорее только связано с выборами (в марте 2019-го состоятся президентские, в октябре того же года - парламентские. -Gazeta.ua). Это поиски возможностей уничтожения оппонентов. Давление, которое действует не прямо, а на силы, которые их поддерживают", - пояснил он.

По словам эксперта, наше население очень разное. Это только кажется, что мы придерживаемся одного мнения:

"Кто-то воспринимает осуждения Бубенчика негативно, кто-то - наоборот. Я знаю людей, которые торжествуют по этому поводу. Это наши граждане, украинцы. Хорошо, что у нас есть разные точки зрения. Нет единомыслия, которое граничит с тупостью. Выборы будут очень тяжелыми, будет очень разнородная картина.

Я знаю, что Бубенчик - аутист (погруженный в себя человек. - Gazeta.ua). Я общался с людьми, которые его знают. Это довольно сложная ситуация. Но неизменным должен оставаться тот факт, что если есть амнистия, она должна быть для всех".

Майдан - это прямое гражданское противостояние. Там были люди, которые попали под пули, были искалечены.

"Очевидно, не все из того, что инкриминируют Ивану Бубенчику, можно доказать. Поэтому с него сняли обвинения в убийстве беркутовцев. Это не значит, что власть дала заднюю. Важно, что оружие, из которого стрелял Бубенчик, не принадлежит ему. Его как будто принес Владимир Парасюк (сотник Майдана, народный депутат. - Gazeta.ua). Поэтому мы будем видеть очень разные вещи. Из всех щелей будет лезть мусор. Это обычная ситуация перед выборами. Политика - грязное дело. Дело Бубенчика абсолютно политизировано", - заявил Ян Валетов.

"Революция пожирает своих детей. У нас нет контрреволюции как таковой. У нас не было полноценной революции, изменения общественного строя. То, что было на Майдане, - это общественные беспорядки, связанные с полной отмороженностью предыдущей власти. Революция достоинства - это хороший эвфемизм. Власть не изменилась, система осталась та же. Дело Бубенчика - это попытка различных политических групп влиять друг на друга. А обычные люди выступают разменной монетой.

Бубенчик дал интервью, которое не стоило бы давать. Если хотелось быть героем, то принимай героическую судьбу", - добавил писатель.

изменила подозрение участнику Революции достоинства Ивану Бубенчику.

3 апреля ему вручили подозрение в убийстве, ведь в позапрошлом году в интервью он рассказал, что 20 февраля 2014 якобы убил двух бойцов "Беркута" на ул. Институтской в .

5 апреля с подозрения убрали 115-ю статью Уголовного кодекса об умышленном убийстве. Обвинение также отказались брать активиста под стражу. Остались 348-я и 263-я статьи о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконное обращение с оружием.

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