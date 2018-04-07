Папаша и дочурка живее всех живых

Алексей Иванов

Скотланд-Ярд опубликовал на своём сайте заявление 33-летней гражданки России Юлии Скрипаль, дочери предателя Сергея Скрипаля.

"Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что у меня прибывают силы с каждым днём", - первым делом сообщила жертва "смертельного", "самого токсичного вещества".

Юлия "благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю". Она также поблагодарила жителей Солсбери и врачей местной клиники, которые пришли на помощь в день отравления (упомянутые жители и врачи, судя по всему, обладают иммунитетом к "Новичку" - Прим.).

"Я уверена, вы понимаете, что весь этот эпизод сбивает с толку (! - Прим.), и надеюсь, что вы будете почитать мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период моего выздоровления", - обращается Скрипаль.

Мда. Сбивает с толку... Без комментариев.

Ранее Всероссийская государственная телерадиокомпания обнародовала запись телефонного разговора Юлии Скрипаль и Виктории Скрипаль - её двоюродной сестры. Дочь шпиона говорила нормальным, абсолютно здоровым голосом. Она рассказала, что Скрипаль-старший "поправляется, спит, скоро выписывается". Юлия сама позвонила родственнице в Россию. Разговор состоялся вечером 4 апреля.

Будем ждать следующего выпуска многосерийного шоу. Глупо думать, что британские власти не вбросят очередную порцию "гречки", разнообразных "новичков" и "российских киллеров" - руководству Великобритании попросту нет пути назад. Продюсеры судорожно требуют от сценаристов новых поворотов сюжета.