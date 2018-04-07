|"Моя зірка": як Аслан Ахмадов привітав Ірину Білик з днем народження (ВІДЕО)
|07.04.2018 06:51
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Напередодні відома українська співачка Ірина Білик відсвяткувала 48-мий день народження і, звісно ж, у святковий день не обійшлося без вітальних дописів у мережі, зокрема й від чоловіка співачки - Аслана Ахмадова.
У ролику, який з'явився на сторінці Ахмадова в Інстаграмі, він дуже проникливо і ніжно декламує вірш І. Анненського "Моя зірка" на тлі чорно-білих кадрів з Іриною.
"З днем народження, кохана!", - підписав Аслан.
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