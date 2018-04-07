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Продажи б\у автомобилей в Украине выросли почти на треть
07.04.2018 07:00
В марте 2018 года количество продаж б/у автомобилей на первичном рынке в Украины выросло на 26%. Для сравнения был выбран подобный месяц 2017 года.
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