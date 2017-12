Модель Линда Евангелиста рассказала о пополнении в семье. Евангелиста: Это официально. Я стала бабушкой! Фото: EPA Об этом она сообщила в Instagram."Это официально. Я стала бабушкой! В 1987 году я дала клятву верности в вечной любви, и ее плоды дали мне благословение", – написала модель. * It’s official. I am now a granny. #LindaJean * In 1987 I received such a gift of forever love. That gift has given me a blessing. #RaffaJean Expression??? takes after me. Looks?? @lisarutledgephotography @saltygirl1 Публикация от Linda Evangelista (@lindaevangelista) Дек 24, 2017 at 9:13 PST Ребенка родила Роксана, дочь первого мужа Евангелисты – Джеральда Мари – от его другого брака.С Мари Евангелиста развелась в 1993 году.У нее был роман с французским вратарем Фабьеном Бартезом.С сентября 2006-го по январь 2007 года она встречалась с миллиардером Франсуа-Анри Пино, нынешним мужем актрисы Сальмы Хайек.В 2007 году от Пино Евангелиста родила сына Августина Джеймса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



